O Procon de Caraguatatuba notificou dois postos de combustíveis por aumentos injustificados nos preços praticados durante os meses de março e início de abril de 2026.

A ação faz parte de uma fiscalização que percorreu todos os 32 estabelecimentos em funcionamento no município visando coibir práticas abusivas contra o consumidor.

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Fiscalização