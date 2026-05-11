11 de maio de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Postos de gasolina são autuados por aumento abusivo em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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O Procon de Caraguatatuba notificou dois postos de combustíveis por aumentos injustificados nos preços praticados durante os meses de março e início de abril de 2026.

A ação faz parte de uma fiscalização que percorreu todos os 32 estabelecimentos em funcionamento no município visando coibir práticas abusivas contra o consumidor.

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Fiscalização

Durante três semanas, os fiscais analisaram planilhas de custos e notas fiscais para verificar se os reajustes aplicados nas bombas eram reflexos de aumentos vindos das distribuidoras ou se tratavam de elevações arbitrárias na margem de lucro.

A maioria dos estabelecimentos conseguiu justificar as alterações, especialmente no caso do óleo diesel, considerando conflitos internacionais que impactaram as distribuidoras. No entanto, dois postos foram flagrados praticando o chamado "aumento preventivo", uma prática proibida por lei.

Os proprietários foram notificados para apresentar provas de que o aumento veio da distribuidora. Caso não apresentem defesa no prazo estipulado, serão autuados com multas que variam conforme o faturamento do local.

Como denunciar

O Procon orienta que consumidores que se sentirem lesados podem registrar queixas pessoalmente ou de forma online:

Presencial: rua Engenheiro João Fonseca, nº 37, Centro (segunda a sexta, das 8h30 às 16h30).

Digital: aplicativo Caraguatatuba 156 ou pelo site oficial da prefeitura.

Documentos necessários: RG, CPF e comprovantes da transação (nota fiscal ou comprovante de pagamento).

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