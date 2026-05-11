O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba inicia a semana com 87 oportunidades de emprego disponíveis abrangendo diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

As vagas buscam atender à demanda da região nos setores de serviços e comércio, gastronomia e alimentação, manutenção e construção civil e apoio logístico.

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Vagas no PAT Caraguatatuba