11 de maio de 2026
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OPORTUNIDADE

Caraguatatuba começa a semana com 87 vagas de emprego disponíveis

Por Luyse Camargo | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caraguatatuba tem 87 vagas de emprego para início imediato
Caraguatatuba tem 87 vagas de emprego para início imediato

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba inicia a semana com 87 oportunidades de emprego disponíveis abrangendo diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

As vagas buscam atender à demanda da região nos setores de serviços e comércio, gastronomia e alimentação, manutenção e construção civil e apoio logístico.

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Vagas no PAT Caraguatatuba

O destaque são os postos de vendedor, trabalhadores para restaurante, técnicos como eletricistas, mecânicos de veículos, pedreiros, telhadistas e encarregados de obras, além de auxiliares de serviços gerais, ajudantes de depósito, motoristas e repositores de mercadorias.

Como se candidatar

O atendimento aos candidatos ocorre presencialmente, das 8h às 16h, sendo necessário apresentar RG, CPF e currículo atualizado.

Os moradores da região Sul devem procurar o Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor) no Travessão, enquanto o público das regiões Norte e Centro deve se dirigir à sede do PAT no Sumaré.

Informações detalhadas sobre os critérios de cada vaga podem ser consultadas no site oficial da prefeitura.

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