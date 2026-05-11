Um ajudante de pedreiro de 37 anos , identificado pelas iniciais C. B. A. S., foi preso em flagrante portando cerca de 20 metros de cabos de telecomunicações furtados e uma faca de cozinha utilizada para o corte do material.

A ação ocorreu no último domingo (10), na Avenida Miguel Vieira dos Santos, em uma área rural de Potim. Além da fiação e da arma branca, os policiais militares apreenderam com o suspeito dois cachimbos, um telefone celular e um cartão bancário.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Crime e tentativa de fuga