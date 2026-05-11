Um ajudante de pedreiro de 37 anos , identificado pelas iniciais C. B. A. S., foi preso em flagrante portando cerca de 20 metros de cabos de telecomunicações furtados e uma faca de cozinha utilizada para o corte do material.
A ação ocorreu no último domingo (10), na Avenida Miguel Vieira dos Santos, em uma área rural de Potim. Além da fiação e da arma branca, os policiais militares apreenderam com o suspeito dois cachimbos, um telefone celular e um cartão bancário.
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Crime e tentativa de fuga
A ocorrência teve início durante patrulhamento policial, quando a equipe foi alertada por um motorista sobre um indivíduo que estaria subtraindo cabos nas proximidades da garagem da Prefeitura Municipal.
Ao chegarem ao local, os agentes foram informados de que o autor havia fugido em uma bicicleta. Após buscas nas imediações, o homem foi encontrado agachado manipulando 20 metros de cabos cortados.
Ele tentou fugir ao perceber a presença da viatura usando a bicicleta e, posteriormente, correndo por um matagal, mas acabou escorregando e foi detido. Durante a abordagem, ofereceu resistência, o que exigiu o uso moderado da força pelos policiais para imobilizá-lo e algemá-lo.
Ele admitiu que pretendia vender o material e foi autuado por furto qualificado e encaminhado para a Cadeia Pública de Lorena, onde permanece à disposição da Justiça.