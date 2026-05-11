O primeiro Dia das Mães sem o filho foi marcado por dor, saudade e uma emocionante declaração de amor eterno. Moradora de São José dos Campos, Marcela Martins publicou nas redes sociais um longo texto em homenagem ao filho Enzo Phillipo Martins, que morreu no dia 30 de maio de 2025, aos 9 anos.

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O menino enfrentava, desde o nascimento, uma batalha contra a paralisia cerebral e outras complicações de saúde. Enzo morreu após uma luta de quase 30 dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital. Segundo a mãe, o menino teve uma pneumonia que comprometeu seus pulmões, causando uma infecção generalizada.