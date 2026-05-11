O primeiro Dia das Mães sem o filho foi marcado por dor, saudade e uma emocionante declaração de amor eterno. Moradora de São José dos Campos, Marcela Martins publicou nas redes sociais um longo texto em homenagem ao filho Enzo Phillipo Martins, que morreu no dia 30 de maio de 2025, aos 9 anos.
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O menino enfrentava, desde o nascimento, uma batalha contra a paralisia cerebral e outras complicações de saúde. Enzo morreu após uma luta de quase 30 dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital. Segundo a mãe, o menino teve uma pneumonia que comprometeu seus pulmões, causando uma infecção generalizada.
Ao longo da vida, Enzo ficou conhecido entre familiares e amigos pelo sorriso constante, pela força e pela capacidade de transmitir alegria mesmo diante das dificuldades.
Na publicação feita neste domingo (10), Dia das Mães, Marcela compartilhou fotos ao lado do marido, da filha e imagens que guardam lembranças do menino. O relato emocionou internautas e recebeu dezenas de mensagens de apoio e solidariedade.
“Ser sua mãe foi o maior presente que Deus me deu. Você mudou minha vida, meu coração, minha alma… mudou a forma como eu enxergava o amor”, escreveu.
Em outro trecho, a mãe desabafa sobre o vazio deixado pela ausência do filho.
“Hoje o mundo tenta seguir normal, as pessoas comemoram, postam flores, abraços, almoços em família… e aqui dentro existe um silêncio que grita seu nome o tempo inteiro.”
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Maternidade no coração
Marcela também afirmou que, apesar da dor, continuará carregando a maternidade no coração. “Continuo sendo mãe. Mãe de um menino eterno. Mãe de um anjo que vive em cada lembrança.”
A publicação repercutiu nas redes sociais pela sensibilidade do relato e pela demonstração de amor incondicional ao pequeno Enzo, descrito pela família como um menino especial, cheio de fé, esperança e carinho.
Mesmo após sua partida, o legado do garoto permanece vivo na memória de quem conviveu com ele. O sorriso de Enzo, segundo amigos e familiares, seguirá como símbolo de força e amor.
“Mesmo em meio à dor, eu sei que continuo sendo mãe. Mãe de um menino eterno. Mãe de um anjo que vive em cada lembrança, em cada fotografia, em cada música, em cada detalhe azul que encontro pelo caminho.Você não está mais nos meus braços, filho… mas estará para sempre no meu coração”, escreveu Marcela.