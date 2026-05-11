A atuação de uma massa de ar frio sobre o território paulista derrubou as temperaturas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. Os termômetros despencaram de máximas próximas a 30ºC para 20ºC, e mínimas em torno de 8ºC.
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A região amanheceu nesta segunda-feira (11) com clima frio e chance de chuvas isoladas, que podem ser fortes em algumas localidades.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, a maior parte de São Paulo amanheceu com tempo estável e sensação de frio. Também há áreas com formação de nevoeiros, os quais irão se dissipar com o aquecimento solar.
Ao longo do dia, devido à massa de ar frio, as temperaturas ficarão mais baixas em relação aos dias anteriores e, principalmente, durante os períodos da manhã e da noite predominará a sensação de frio.
Possibilidade de chuva na região
A indicação é de que o Vale do Paraíba e o Litoral Norte mantenham as temperaturas mais baixas ao longo do dia, com possibilidade de chuva.
No Vale, segundo a Defesa Civil, a umidade oriunda do oceano poderá provocar chuva em alguns locais. São Sebastião (59 mm) e Ilhabela (34 mm) estão entre as cidades do estado com maior volume de chuva acumulada nas últimas 24 horas.
Não à toa, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um aviso meteorológico com alerta de perigo potencial para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h na região.
O órgão prevê chuvas moderadas a fortes, com volume entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. Os ventos podem atingir entre 40 e 60 km/h.