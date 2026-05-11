A atuação de uma massa de ar frio sobre o território paulista derrubou as temperaturas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. Os termômetros despencaram de máximas próximas a 30ºC para 20ºC, e mínimas em torno de 8ºC.

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A região amanheceu nesta segunda-feira (11) com clima frio e chance de chuvas isoladas, que podem ser fortes em algumas localidades.