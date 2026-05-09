No melhor estilo “Homem-Aranha”, um homem usou uma “teresa” para descer, subir e invadir um apartamento em condomínio de luxo em São José dos Campos. O suspeito, de 44 anos, é investigado após invadir o apartamento de uma moradora, de 37 anos, durante a madrugada.

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Segundo o boletim de ocorrência, ele usou uma corda improvisada com lençol, conhecida no jargão policial como “teresa”, em um condomínio de luxo na avenida Eduardo Cury.