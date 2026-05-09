No melhor estilo “Homem-Aranha”, um homem usou uma “teresa” para descer, subir e invadir um apartamento em condomínio de luxo em São José dos Campos. O suspeito, de 44 anos, é investigado após invadir o apartamento de uma moradora, de 37 anos, durante a madrugada.
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Segundo o boletim de ocorrência, ele usou uma corda improvisada com lençol, conhecida no jargão policial como “teresa”, em um condomínio de luxo na avenida Eduardo Cury.
O caso foi registrado na manhã deste sábado (9), na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada como violação de domicílio. O suspeito é morador do apartamento localizado acima do imóvel da vítima, no quarto andar, segundo o relato prestado à Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que dormia com o noivo quando ouviu o cão latindo ao lado da cama. Ao verificar o que acontecia, o casal teria visto o suspeito dentro do banheiro da suíte, observando o quarto pela porta entreaberta.
O noivo relatou à Polícia Civil que tentou acessar o banheiro, mas o suspeito teria trancado a porta pelo lado interno. A vítima correu e passou a gritar por socorro.
Arrombamento na janela do banheiro
Ainda conforme o registro policial, o noivo, de 41 anos, disse ter visto o suspeito entrando no apartamento por meio de uma corda improvisada com lençol. A vítima também relatou que havia sinais de arrombamento na janela do banheiro, no sentido de fora para dentro, além de marcas de mãos no teto.
De acordo com informações, o homem desceu pela janela do banheiro, no quarto andar, e acessou pela corda improvisada o banheiro do apartamento do terceiro andar. Na fuga, ele fechou a porta do banheiro da vítima e voltou ao apartamento pela “teresa”.
Barulhos e perturbações
A vítima declarou que já havia enfrentado problemas anteriores com o suspeito por causa de barulhos e perturbações no apartamento dele. Ela afirmou ter formalizado reclamação junto ao condomínio.
Após a notificação, segundo o relato, o suspeito teria abordado a moradora para dizer que precisava conversar. A vítima respondeu que não tinha interesse no diálogo e pediu que ele se retirasse.
O boletim também menciona que o suspeito teria ido ao apartamento da vítima, tocado a campainha e insistido em conversar. A moradora disse ainda que ele deixou uma carta na residência reiterando a intenção de falar com ela.
Suspeito permaneceu em silêncio
Ao ser ouvido, o suspeito foi cientificado de seus direitos e garantias constitucionais e optou por permanecer em silêncio, conforme o boletim de ocorrência.
Antes disso, em contato inicial com a Polícia Militar, ele teria alegado que houve uma discussão entre ele e o noivo da vítima. O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária.
Segundo o relato dos policiais militares, o suspeito foi detido por familiares da vítima em via pública, nas proximidades do endereço dos fatos, até a chegada da equipe policial.
Os policiais apresentaram a ocorrência. As partes foram ouvidas por meio de gravação audiovisual, conforme despacho da autoridade policial.
Perícia no apartamento
A Polícia Civil requisitou perícia no local dos fatos. A apuração deve verificar a dinâmica da invasão, os sinais encontrados na janela do banheiro e as marcas citadas pela vítima.
A autoridade policial entendeu, em tese, que a conduta se enquadra como violação de domicílio em circunstâncias qualificadas, como durante a noite.
Como a pena máxima prevista não ultrapassa dois anos, foi determinada a lavratura de Termo Circunstanciado, com encaminhamento ao Juizado Especial Criminal. O boletim registra que o autor deveria ser colocado em liberdade após assinar o compromisso de comparecimento em juízo.