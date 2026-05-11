Simone Pugleise, de 54 anos, morreu após ser atropelada na Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo, na altura do km 177, no bairro Juquehy, em São Sebastião.
O acidente ocorreu por volta das 21h, na noite de domingo (10), em um trecho de via pública com ciclofaixa.
O acidente
Segundo o relato do motorista, de 20 anos, envolvido no acidente, havia chuva intensa e baixa visibilidade no momento do atropelamento. Ele afirmou à polícia que a vítima estava sobre a via e que só conseguiu vê-la quando já estava muito próximo, sem tempo hábil para evitar a colisão.
Ele retornou ao local após o atropelamento, permaneceu nas imediações durante o atendimento da ocorrência, acionou o socorro médico e colaborou com as autoridades. O teste do bafômetro realizado no condutor teve resultado negativo para ingestão de álcool.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A perícia do Instituto de Criminalística foi acionada para analisar a dinâmica do acidente, as condições da via, a visibilidade e outros elementos que possam esclarecer as circunstâncias do fato.