11 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ADEUS, SIMONE

Mulher morre atropelada durante chuva forte em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Atropelamento ocorreu na Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo, no bairro Juquehy, em São Sebastião

Simone Pugleise, de 54 anos, morreu após ser atropelada na Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo, na altura do km 177, no bairro Juquehy, em São Sebastião.

O acidente ocorreu por volta das 21h, na noite de domingo (10), em um trecho de via pública com ciclofaixa.

O acidente

Segundo o relato do motorista, de 20 anos, envolvido no acidente, havia chuva intensa e baixa visibilidade no momento do atropelamento. Ele afirmou à polícia que a vítima estava sobre a via e que só conseguiu vê-la quando já estava muito próximo, sem tempo hábil para evitar a colisão.

Ele retornou ao local após o atropelamento, permaneceu nas imediações durante o atendimento da ocorrência, acionou o socorro médico e colaborou com as autoridades. O teste do bafômetro realizado no condutor teve resultado negativo para ingestão de álcool.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A perícia do Instituto de Criminalística foi acionada para analisar a dinâmica do acidente, as condições da via, a visibilidade e outros elementos que possam esclarecer as circunstâncias do fato.

