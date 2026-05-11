Um homem identificado como José Carlos dos Santos Prado, de 34 anos, foi morto a tiros na rua Poeta Antônio B. Toledo Neto, no bairro Jardim Olímpia, em Santa Branca.

O crime ocorreu no começo da madrugada desta segunda-feira (11). A vítima, conhecida pelo apelido de "Chicó", era conhecida nos meios policiais pela prática de crimes contra o patrimônio.

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Ocorrência