Um homem identificado como José Carlos dos Santos Prado, de 34 anos, foi morto a tiros na rua Poeta Antônio B. Toledo Neto, no bairro Jardim Olímpia, em Santa Branca.
O crime ocorreu no começo da madrugada desta segunda-feira (11). A vítima, conhecida pelo apelido de "Chicó", era conhecida nos meios policiais pela prática de crimes contra o patrimônio.
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Ocorrência
Policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo e encontraram a vítima caída ao solo, com sangramento e ferimentos na região da face.
O corpo estava caído em frente a uma residência e ao lado de uma caminhonete azul. Segundo o registro policial, o veículo não pertencia à vítima, mas sim ao proprietário do imóvel defronte ao local do fato. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceu ao local e constatou o óbito.
Informações preliminares indicam que o autor dos disparos estava em uma motocicleta. Ele teria estacionado nas proximidades, efetuado o ataque e fugido em seguida.
A Polícia Científica realizou a perícia no local e o corpo foi encaminhado para exame necroscópico. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio de autoria desconhecida.