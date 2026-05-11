11 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SANTA BRANCA

ATENÇÃO: 'Chicó' é morto a tiros em via pública no Vale

Por Da redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Crime mobilizou a polícia em Santa Branca
Crime mobilizou a polícia em Santa Branca

Um homem identificado como José Carlos dos Santos Prado, de 34 anos, foi morto a tiros na rua Poeta Antônio B. Toledo Neto, no bairro Jardim Olímpia, em Santa Branca.

O crime ocorreu no começo da madrugada desta segunda-feira (11). A vítima, conhecida pelo apelido de "Chicó", era conhecida nos meios policiais pela prática de crimes contra o patrimônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência

Policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo e encontraram a vítima caída ao solo, com sangramento e ferimentos na região da face.

O corpo estava caído em frente a uma residência e ao lado de uma caminhonete azul. Segundo o registro policial, o veículo não pertencia à vítima, mas sim ao proprietário do imóvel defronte ao local do fato. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceu ao local e constatou o óbito.

Informações preliminares indicam que o autor dos disparos estava em uma motocicleta. Ele teria estacionado nas proximidades, efetuado o ataque e fugido em seguida.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e o corpo foi encaminhado para exame necroscópico. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio de autoria desconhecida.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários