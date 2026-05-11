Em combate ao tráfico internacional de drogas, operação conjunta entre a Receita Federal, Polícia Federal e Marinha do Brasil culminou na apreensão de 341,75 kg de cocaína nesse domingo (1), no Porto de Santos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A seleção do navio a ser inspecionado é resultado do trabalho de gestão e análise de riscos das operações no porto.
A droga foi localizada no sea chest, ou “caixa de mar” do navio, que é um compartimento localizado abaixo da linha d’água, utilizado para captação de água do mar para resfriamento dos motores.
A operação de inspeção e retirada da droga é considerada de risco e requer a participação de mergulhadores. O trabalho foi concluído com a apreensão de 341,75 kg de cocaína.