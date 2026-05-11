Em combate ao tráfico internacional de drogas, operação conjunta entre a Receita Federal, Polícia Federal e Marinha do Brasil culminou na apreensão de 341,75 kg de cocaína nesse domingo (1), no Porto de Santos.

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A seleção do navio a ser inspecionado é resultado do trabalho de gestão e análise de riscos das operações no porto.