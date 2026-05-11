11 de maio de 2026
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DROGA EM NAVIO

Marinha, PF e Receita apreendem 341 kg de cocaína em porto de SP

Por Da redação | Santos (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Receita Federal
Retirada da droga precisou da participação de mergulhadores
Retirada da droga precisou da participação de mergulhadores

Em combate ao tráfico internacional de drogas, operação conjunta entre a Receita Federal, Polícia Federal e Marinha do Brasil culminou na apreensão de 341,75 kg de cocaína nesse domingo (1), no Porto de Santos.

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A seleção do navio a ser inspecionado é resultado do trabalho de gestão e análise de riscos das operações no porto.

A droga foi localizada no sea chest, ou “caixa de mar” do navio, que é um compartimento localizado abaixo da linha d’água, utilizado para captação de água do mar para resfriamento dos motores.

A operação de inspeção e retirada da droga é considerada de risco e requer a participação de mergulhadores. O trabalho foi concluído com a apreensão de 341,75 kg de cocaína.

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