Uma onça-parda foi flagrada por uma câmera de monitoramento de fauna em área rural de Tremembé. O animal aparece atravessando uma cerca em meio à vegetação, durante a noite, reforçando a presença de grandes felinos em áreas de mata da região.

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As imagens foram captadas no final de abril por Juliano Marques Gomes, 40 anos, morador de Pindamonhangaba, que utiliza câmeras trap para acompanhar a movimentação de animais silvestres em fragmentos de vegetação nativa de Tremembé e Pindamonhangaba. Atualmente, ele mantém nove equipamentos instalados em pontos estratégicos próximos à mata.