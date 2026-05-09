Uma onça-parda foi flagrada por uma câmera de monitoramento de fauna em área rural de Tremembé. O animal aparece atravessando uma cerca em meio à vegetação, durante a noite, reforçando a presença de grandes felinos em áreas de mata da região.
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As imagens foram captadas no final de abril por Juliano Marques Gomes, 40 anos, morador de Pindamonhangaba, que utiliza câmeras trap para acompanhar a movimentação de animais silvestres em fragmentos de vegetação nativa de Tremembé e Pindamonhangaba. Atualmente, ele mantém nove equipamentos instalados em pontos estratégicos próximos à mata.
O trabalho começou como hobby, motivado pela paixão pela natureza ainda na infância. “Eu sempre gostei de natureza desde os 12 anos. Depois comecei a observar aves e a fotografar espécies da região. Isso cresceu muito e acabou se transformando nesse monitoramento da fauna”, contou Juliano, que trabalha em uma indústria.
Segundo ele, as câmeras são presas em árvores e funcionam com sensores de movimento, sendo acionadas automaticamente quando um animal passa em frente ao equipamento. Em alguns locais mais afastados, os aparelhos permanecem instalados por até um mês.
“A onça foi filmada em Tremembé. Ela é o topo da cadeia alimentar e a presença dela mostra que ainda existe equilíbrio ambiental naquela área”, explicou.
Outros animais silvestres
Além da onça-parda, Juliano já conseguiu registrar outras espécies importantes da fauna brasileira, como jaguatirica, gato-maracajá, gato-do-mato, tamanduá-mirim, veado-catingueiro e o raro gato-mourisco, também conhecido como jaguarundi.
Foi justamente o primeiro registro do gato-mourisco que motivou Juliano a investir mais no projeto. “Quando vi aquele animal raro passando na câmera perto de casa, senti uma emoção muito grande. Pensei: preciso investir mais nisso”, relembrou.
Mesmo sem patrocínio, ele afirma que mantém o trabalho com recursos próprios e destaca que o principal objetivo é conscientizar sobre a preservação ambiental.
“Faço isso por hobby, mas também para mostrar às pessoas a importância da preservação e da educação ambiental. A gente precisa proteger essas áreas para que esses animais continuem existindo”, afirmou.
Ao longo dos anos, os registros feitos por Juliano ganharam destaque em jornais e programas de televisão da região. Em 2017, ele também participou de uma palestra no Instituto Butantan durante um encontro de observadores de aves.
Para identificar corretamente algumas espécies, principalmente os felinos, Juliano conta com o apoio de especialistas e ambientalistas de diferentes estados do Brasil. “O mais importante é divulgar a informação correta. Sempre procuro ajuda quando tenho dúvida sobre algum registro”, disse.