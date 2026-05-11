Disputando contrato bilionário para fornecer até 80 aeronaves multimissão KC-390 Millennium à Força Aérea da Índia, a Embraer anunciou nesta segunda-feira (11) um contrato com a empresa indiana Bharat Forge Limited, para fornecimento de materiais brutos forjados.

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Trata-se do primeiro contrato de fornecimento desse tipo de material com um fornecedor indiano e representa, na avaliação da Embraer, “um importante marco no fortalecimento da parceria entre as duas empresas”.