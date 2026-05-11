Disputando contrato bilionário para fornecer até 80 aeronaves multimissão KC-390 Millennium à Força Aérea da Índia, a Embraer anunciou nesta segunda-feira (11) um contrato com a empresa indiana Bharat Forge Limited, para fornecimento de materiais brutos forjados.
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Trata-se do primeiro contrato de fornecimento desse tipo de material com um fornecedor indiano e representa, na avaliação da Embraer, “um importante marco no fortalecimento da parceria entre as duas empresas”.
O acordo atende à cadeia de suprimentos global da Embraer, com produtos forjados de alta qualidade e reforça a estratégia da companhia de expandir e diversificar sua base de fornecedores, ao mesmo tempo em que fomenta capacidades industriais em mercados-chave de crescimento.
“Alinhada à nossa estratégia de diversificação da cadeia de suprimentos, vemos a Índia como uma grande oportunidade. Este contrato reforça nossos planos de criar uma cadeia de suprimentos mais resiliente e competitiva, além de nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria aeroespacial indiana”, afirmou Roberto Chaves, vice-presidente executivo de Suprimentos Globais e Cadeia de Produção da Embraer.
Amit B. Kalyani, vice-presidente e diretor executivo conjunto da Bharat Forge Limited, comentou: “O fato de a BFL ser o primeiro fornecedor indiano de componentes forjados para a Embraer é um momento de orgulho e um testemunho das capacidades que desenvolvemos no setor aeroespacial. Agradecemos à Embraer pela confiança depositada na BFL. Esperamos ampliar e agregar valor à nossa associação com a Embraer nos próximos anos. Esses contratos nos permitirão criar escala para componentes estruturais críticos, complementando a escala já construída no segmento de componentes de motores aeronáuticos”.
Ecossistema aeroespacial na Índia
A Embraer informou que este primeiro contrato de fornecimento firmado com uma empresa indiana reflete o compromisso da fabricante em “fortalecer o ecossistema aeroespacial na Índia e em gerar valor de longo prazo em toda a cadeia de suprimentos”.
O acordo ocorre em um momento em que a Embraer continua ampliando sua presença no país e mantém diálogo ativo com líderes da indústria local e autoridades governamentais.