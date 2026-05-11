Uma queda de pedra provocou a interdição do acostamento da Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna, na noite desse domingo (10). O incidente aconteceu no km 50 da pista sentido litoral, após um deslizamento de talude identificado durante inspeção de rotina da concessionária Tamoios.

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Segundo informações da concessionária, a ocorrência foi registrada às 23h52. Durante a vistoria no trecho, equipes constataram que uma pedra desprendida do talude atingiu o acostamento da rodovia. Como medida de segurança, o acostamento da pista sul foi imediatamente interditado.