A varejista Fast Shop S/A foi multada pelo Governo do Estado em R$ 1.040.278.141,00. O valor é o maior já registrado no Brasil com base na Lei Anticorrupção e se refere a valores obtidos ilicitamente pela rede por meio de fraude, corrupção e benefícios tributários indevidos.

A penalidade resulta de uma investigação da CGE-SP (Controladoria-Geral do Estado), que identificou que a rede especializada em eletrônicos ofereceu vantagens indevidas a agentes públicos e interferiu em fiscalizações da administração tributária.

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Fraudes e créditos fictícios