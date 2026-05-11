A Prefeitura de Ubatuba abriu inscrições para o processo seletivo de estagiários. A seleção, organizada pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), oferece remuneração de R$ 2.000 para universitários e de R$ 1.100 para alunos de cursos técnicos, ambos com jornada diária de 6 horas. O prazo para participar do processo é até 25 de maio de 2026.
Vagas
As oportunidades abrangem diversas áreas do conhecimento. Os pré-requisitos incluem idade mínima de 16 anos e residência fixa no município de Ubatuba.
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Podem se inscrever nas vagas de ensino superior os estudantes de direito, engenharia civil, engenharia de computação, pedagogia, serviço social, arquitetura, jornalismo, marketing, entre outros.
Para estudantes de ensino médio e técnico, as vagas são nas áreas de administração, contabilidade e informática.
Como realizar a inscrição
As inscrições devem ser feitas pela internet, no portal do CIEE, até o dia 25 de maio de 2026.
O estudante deve preencher o cadastro e responder o questionário online. A divulgação dos aprovados será feita pelo site do Ciee e pelos canais oficiais da Prefeitura de Ubatuba.