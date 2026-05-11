A Prefeitura de Ubatuba abriu inscrições para o processo seletivo de estagiários. A seleção, organizada pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), oferece remuneração de R$ 2.000 para universitários e de R$ 1.100 para alunos de cursos técnicos, ambos com jornada diária de 6 horas. O prazo para participar do processo é até 25 de maio de 2026.

Vagas

As oportunidades abrangem diversas áreas do conhecimento. Os pré-requisitos incluem idade mínima de 16 anos e residência fixa no município de Ubatuba.

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