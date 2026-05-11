Após um doloroso período de espera, a família de Helena G. C. F. Batista, de 18 anos, recebeu a notícia que aguardava desde o início do ano: o medicamento Anakinra (Kineret) chegou à farmácia de alto custo em Taubaté.

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O atraso na entrega, que durou quase cem dias, comprometeu a saúde e a rotina da jovem moradora de São José dos Campos, que sofre de DIRA (Deficiência do Antagonista do Receptor de Interleucina-1), uma condição genética rara. O caso foi revelado por OVALE.

A condição