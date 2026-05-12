Enquanto milhares de famílias da região celebraram o Dia das Mães neste domingo (10), a moradora de São José dos Campos Sueli Leme do Nascimento vive mais um ano de dor e incerteza. Há três anos, ela não sabe onde está o filho, Décio de Castro Santos, desaparecido desde 18 de janeiro de 2023. Hoje, o jovem teria 27 anos.

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Sem respostas da polícia e convivendo diariamente com a angústia, Sueli faz um apelo emocionado na esperança de reencontrar o filho ou ao menos descobrir o que aconteceu com ele.