A Polícia Civil investiga a morte de Ronan Henrique Rodrigues de Jesus, 19 anos, baleado e morto na região industrial do bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba, na noite de sábado (9).

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Além dele, uma adolescente de 15 anos foi baleada na perna, mas sobreviveu ao ataque a tiros. O homicídio e a tentativa de homicídio estão sob a investigação da polícia.