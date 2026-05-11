11 de maio de 2026
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HOMICÍDIO

Quem matou Ronan? Jovem é executado na frente da namorada no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Ronan Henrique foi morto a tiros
Ronan Henrique foi morto a tiros

A Polícia Civil investiga a morte de Ronan Henrique Rodrigues de Jesus, 19 anos, baleado e morto na região industrial do bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba, na noite de sábado (9).

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Além dele, uma adolescente de 15 anos foi baleada na perna, mas sobreviveu ao ataque a tiros. O homicídio e a tentativa de homicídio estão sob a investigação da polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que estavam em um grupo de amigos na rua Mogi das Cruzes quando dois suspeitos se aproximaram em uma bicicleta e efetuaram vários disparos.

A adolescente foi atingida na perna. Ronan, que seria namorado dela, tentou fugir, mas foi perseguido pela avenida Gastão Vidigal e alvejado novamente.

Moradores afirmaram ter ouvido diversos disparos na região próxima à Confab. Viaturas das polícias Civil e Militar e equipes de socorro foram acionadas para atender a ocorrência. O rapaz morreu no local.

Investigação

A área foi isolada para o trabalho dos peritos da Polícia Técnico-Científica. Depois da perícia, o corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté, onde serão realizados os exames de necropsia.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado no plantão policial de Pindamonhangaba e já está sob investigação.

A Polícia Civil deve apurar a motivação do crime, a rota de fuga dos suspeitos e a eventual participação de outras pessoas no homicídio.

A adolescente ferida na perna também deve ser ouvida, assim que houver liberação médica, para ajudar a esclarecer a sequência dos disparos.

O caso foi registrado como homicídio. A apuração deve reunir depoimentos de testemunhas, laudos periciais e possíveis imagens de câmeras de segurança da região da Cidade Nova.

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