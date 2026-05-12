O Vale do Paraíba registra 33 pessoas mortas em confronto com a polícia nos últimos 12 meses, o segundo maior número de mortes da série histórica da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), que começa em 2005.
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Entre abril de 2025 e março de 2026, morreram 33 pessoas em confronto com a polícia no Vale, todas elas em ações da Polícia Militar, um aumento de 3% comparado ao período anterior, com 32 mortes.
Os últimos 12 meses só perdem em mortalidade para o período de abril de 2019 até março de 2020, quando 37 pessoas foram mortas em ações da polícia. Também naquela ocasião, todas as mortes ocorreram em ações da Polícia Militar.
Na comparação do primeiro trimestre, o número de mortes em 2026 é igual ao de 2025, com seis óbitos, e a metade do que a polícia matou em 2024, com 12 óbitos nos três primeiros meses do ano.
Isso faz de 2024 o ano com mais mortes em confronto com a polícia no Vale, ao lado de 2020, ambos com 38 óbitos, seguidos de 2025 (33), 2019 (30) e 2017 (28). Em 2012, a polícia na região registrou seis mortes em confronto, com oito óbitos em 2010 e 2013.
Histórico
A letalidade policial no Vale estava em queda após recorde de mortes em 2020 e 2019, que acumularam 68 óbitos na região – biênio mais letal de toda a série histórica da SSP. O segundo biênio com mais mortes é o de 2023 a 2024, com 53 óbitos.
A partir de 2021, com o uso de câmeras corporais na farda dos policiais militares, o total de mortes caiu para 17 em 2022, registrando o número mais baixo desde 2013, quando oito pessoas morreram em enfrentamentos com as polícias na região.