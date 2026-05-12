O Vale do Paraíba registra 33 pessoas mortas em confronto com a polícia nos últimos 12 meses, o segundo maior número de mortes da série histórica da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), que começa em 2005.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre abril de 2025 e março de 2026, morreram 33 pessoas em confronto com a polícia no Vale, todas elas em ações da Polícia Militar, um aumento de 3% comparado ao período anterior, com 32 mortes.