O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, recebeu uma relíquia especial do novo santo da Igreja Católica, São Carlo Acutis. A entrega foi feita por sua mãe, Antonia Salzano Acutis, durante visita ao local, 20 anos após ela ter peregrinado ali com o filho.

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A entrega foi feita ao reitor do santuário, padre Carlos Cabecinhas, um relicário com uma relíquia de primeiro grau do santo. Segundo o santuário, o gesto foi realizado “porque Lourdes e Fátima eram os grandes santuários marianos da devoção do seu filho”.