O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, recebeu uma relíquia especial do novo santo da Igreja Católica, São Carlo Acutis. A entrega foi feita por sua mãe, Antonia Salzano Acutis, durante visita ao local, 20 anos após ela ter peregrinado ali com o filho.
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A entrega foi feita ao reitor do santuário, padre Carlos Cabecinhas, um relicário com uma relíquia de primeiro grau do santo. Segundo o santuário, o gesto foi realizado “porque Lourdes e Fátima eram os grandes santuários marianos da devoção do seu filho”.
Carlo visitou Fátima em abril de 2006, seis meses antes de morrer. Na mesma viagem, esteve também em Lisboa e Santarém. Nesta última cidade ocorreu, no século 8, um conhecido milagre eucarístico.
A peregrinação contribuiu para as pesquisas que o jovem desenvolvia sobre milagres eucarísticos e aparições marianas. O conteúdo reunido deu origem a duas exposições internacionais, atualmente apresentadas em vários países.
“Tinha um amor especial”
Em um vídeo divulgado pelo santuário, Antonia recordou a devoção do filho. Segundo ela, Carlo “tinha um amor especial” por Nossa Senhora de Fátima e pelos pastorinhos, “que eram um modelo de santidade para Carlo”.
Ela também relembrou a visita de 2006. A família esteve no local “para pedir graças à Virgem Maria, para rezar pela Igreja, pelos sacerdotes, por todo o mundo”.
Para Antonia, a experiência foi marcante. O santuário é um espaço de fé, “onde se sente a presença da Virgem Maria, da santidade dos pastorinhos”. E acrescentou: “Aqui, verdadeiramente, é um lugar especial do mundo. Provavelmente, Lourdes e Fátima são os lugares, com Jerusalém, mais importantes do mundo”.