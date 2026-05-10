A Defesa Civil de São Sebastião emitiu, nesse sábado (9), um alerta para ventos fortes previstos entre domingo (10) e segunda-feira (11). A previsão indica a atuação de ventos de sudoeste/sul (SW/S), com rajadas intensas ao longo do período.
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De acordo com o CHM (Centro de Hidrografia da Marinha), os ventos devem atingir intensidade de força 7, com velocidades entre 50 e 60 km/h. Um aviso de ressaca marítima também está em vigor para a região, com previsão de ondas entre 2,5 e 3 metros, o que pode representar riscos para pequenas e médias embarcações.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu alertas de chuva intensa e declínio de temperatura para este domingo (10). A previsão aponta acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia. As temperaturas devem registrar queda entre 3°C e 5°C, com mínimas de 17°C e máximas de 24°C.
A orientação é para que pessoas que estiverem no mar, em praias ou áreas abertas redobrem os cuidados e acompanhem os comunicados oficiais.
Durante as rajadas de vento, a Defesa Civil recomenda evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é aconselhado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, os contatos são Defesa Civil, pelo telefone 199, e Corpo de Bombeiros, pelo 193.