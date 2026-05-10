A Defesa Civil de São Sebastião emitiu, nesse sábado (9), um alerta para ventos fortes previstos entre domingo (10) e segunda-feira (11). A previsão indica a atuação de ventos de sudoeste/sul (SW/S), com rajadas intensas ao longo do período.

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De acordo com o CHM (Centro de Hidrografia da Marinha), os ventos devem atingir intensidade de força 7, com velocidades entre 50 e 60 km/h. Um aviso de ressaca marítima também está em vigor para a região, com previsão de ondas entre 2,5 e 3 metros, o que pode representar riscos para pequenas e médias embarcações.