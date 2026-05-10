Neste domingo (10), segundo a Defesa Civil do Estado, a maior parte do território paulista amanheceu com temperaturas amenas. Há chuva de moderada a fraca em diversos pontos do estado. Ao longo do dia, devido à umidade presente no ambiente, principalmente a faixa leste e as regionais da divisa com o Paraná poderão ter chuva persistente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Destacando-se que na baixada santista e nas regionais de Registro e de Itapeva os acumulados poderão ser mais expressivos. Já no restante do Estado, com exceção do norte paulista, há possibilidade para eventos de chuva.