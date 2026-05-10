Neste domingo (10), segundo a Defesa Civil do Estado, a maior parte do território paulista amanheceu com temperaturas amenas. Há chuva de moderada a fraca em diversos pontos do estado. Ao longo do dia, devido à umidade presente no ambiente, principalmente a faixa leste e as regionais da divisa com o Paraná poderão ter chuva persistente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Destacando-se que na baixada santista e nas regionais de Registro e de Itapeva os acumulados poderão ser mais expressivos. Já no restante do Estado, com exceção do norte paulista, há possibilidade para eventos de chuva.
Ressalta-se que, a exceção no norte paulista, a chuva poderá vir na forma de rápidas pancadas e acompanhada por raios e rajadas de vento em locais pontuais do Estado.
Em relação às rajadas, as mais fortes estão previstas para ocorrer em áreas adjacentes ao litoral, no Vale do Paraíba e nas regionais de Campinas, Franca e Ribeirão Preto.
No decorrer do dia, uma massa de ar frio se aproximará do território paulista, por isso, as temperaturas serão menores do que nos dias anteriores.
Dessa maneira, áreas das regionais de Franca, Campinas e do Vale do Paraíba terão máximas entre 24°C e 28°C. Nos municípios do restante do estado, as máximas ficarão entre 12° e 21°C.