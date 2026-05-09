A Polícia Civil apreendeu o carro suspeito de envolvimento na morte de um cachorro em Caraguatatuba. O animal morreu após um atropelamento registrado na madrugada de quarta-feira (6). Segundo a investigação, o veículo arrastou o cachorro por mais de um quilômetro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais localizaram e apreenderam um GM Vectra GT prata, apontado como o automóvel envolvido no caso, nessa sexta-feira (8). Peritos vão analisar o veículo e o proprietário passou a ser investigado por maus-tratos a animais.
Inicialmente, o delegado de plantão registrou a ocorrência como “não criminal”. No entanto, a Polícia Civil aprofundou as investigações após reunir imagens e depoimentos. Além disso, equipes ouviram testemunhas e a tutora do cachorro.
Os investigadores também percorreram o trajeto onde o animal foi arrastado. O cachorro apareceu morto na Travessa Ubá, no bairro Jardim Casa Branca.
Segundo o boletim de ocorrência, moradores acionaram a Polícia Militar após presenciarem a situação. Ainda de acordo com o registro, equipes identificaram um rastro de sangue ao longo do percurso.
Vídeos ajudaram a identificar o veículo
Imagens de câmeras de segurança ajudaram na identificação do veículo. Os vídeos mostram o momento em que o carro passa pela via durante a madrugada. Em um trecho, o motorista para, dá marcha à ré e depois segue o caminho enquanto o cachorro permanece caído na rua.
O motorista compareceu à delegacia acompanhado de advogada. Em depoimento, ele afirmou que o carro apresentava problemas mecânicos e disse acreditar que havia passado sobre uma peça do veículo após ouvir um barulho. Além disso, declarou que não percebeu o atropelamento por causa da baixa visibilidade.
Em nota, a defesa informou que o investigado colabora com as investigações e demonstrou “profundo pesar pelo ocorrido”. A Polícia Civil aguarda os resultados da perícia e continua as diligências para definir os próximos passos do inquérito.