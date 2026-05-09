A Polícia Civil apreendeu o carro suspeito de envolvimento na morte de um cachorro em Caraguatatuba. O animal morreu após um atropelamento registrado na madrugada de quarta-feira (6). Segundo a investigação, o veículo arrastou o cachorro por mais de um quilômetro.

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Policiais localizaram e apreenderam um GM Vectra GT prata, apontado como o automóvel envolvido no caso, nessa sexta-feira (8). Peritos vão analisar o veículo e o proprietário passou a ser investigado por maus-tratos a animais.