O Manthiqueira fez 2 a 1 no Barcelona na tarde deste sábado (9), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela quarta rodada do grupo 4 na Quinta Divisão do Campeonato Paulista, a ‘Bezinha’.
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Agora, o time da região, comandado pelo técnico Dado Oliveira, soma a primeira vitória no torneio e tem 4 pontos, ainda em penúltimo lugar. Já o time adversário seguebsem somar pontos.
Na próxima rodada, a Laranja Mecânica joga no outro sábado, dia 16 de maio, em visita ao Mauaense, às 15h, no estádio Pedro Benedetti, em Mauá. Já o Barcelona joga no mesmo dia e horário, contra o Mauá, em casa, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.
No primeiro tempo, o Manthiqueira começou melhor e teve uma boa chance aos 18min, em finalização de fora da área que o goleiro espalmou, após chute rasteiro.
Mas, o Barcelona também atacava e, aos 38min, abriu o marcador. Após escanteio da direita, Danilo mandou de cabeça, no canto e fez 1 a 0. E não foi um gol qualquer, já que foi o primeiro gol do time visitante no campeonato e o primeiro desde o dia 16 de junho de 2023, quando a equipe de Ibiúna e que manda jogos na Capital havia marcado pela última vez.
No segundo tempo, o time da região, mesmo em desvantagem, não conseguia render e criava pouco. Porém, depois da parada técnica, o Manthiqueira melhorou.
E, aos 31min, veio o gol de empate, com Danilo Régio. Ele recebeu pela esquerda, avançou e mandou rasteiro, cruzado, sem chances de defesa: 1 a 1.
Aos 43min, Kevin virou para a Laranja, em chute que a bola bateu na trave e entrou: 2 a 1.