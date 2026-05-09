O Manthiqueira fez 2 a 1 no Barcelona na tarde deste sábado (9), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela quarta rodada do grupo 4 na Quinta Divisão do Campeonato Paulista, a ‘Bezinha’.

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Agora, o time da região, comandado pelo técnico Dado Oliveira, soma a primeira vitória no torneio e tem 4 pontos, ainda em penúltimo lugar. Já o time adversário seguebsem somar pontos.