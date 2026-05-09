O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) marcou a data do julgamento de Fernando Sastre de Andrade Filho, que colidiu e matou um motorista de aplicativo com uma Porsche em 2024.

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Ele está preso em Potim, no Vale do Paraíba, e cumpre prisão preventiva no presídio da cidade após ser transferido do Presídio dos Famosos, em Tremembé, após decisão da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo.