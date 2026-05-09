09 de maio de 2026
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LATROCÍNIO

Homem é morto com tiros na cabeça e tem moto roubada em Ubatuba

Por Jesse Nascimento | Ubatuba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Vítima foi identificada como Felipe Duarte Joana, de 43 anos
Vítima foi identificada como Felipe Duarte Joana, de 43 anos

Um homem de 43 anos foi assassinato e teve a motocicleta roubada em Ubatuba, na noite de sexta-feira (8). O crime ocorreu por volta das 18h45, na Avenida dos Expedicionários, no bairro Maranduba.

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O caso foi registrado pela Polícia Civil como roubo de veículo com resultado morte. A vítima foi identificada como Felipe Duarte Joana.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender uma ocorrência de pessoa atingida por disparos de arma de fogo. No local, encontraram a vítima caída ao solo.

Felipe apresentava múltiplas perfurações, principalmente na região da cabeça e do tórax. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros atendimentos, mas o óbito foi constatado ainda no local.

Moto da vítima foi levada

A apuração inicial aponta que a vítima estava com uma motocicleta BMW/G310 GS, preta, ano 2018. O veículo não foi localizado no local dos fatos. Segundo relatos de moradores registrados no boletim, após os disparos, um homem ainda não identificado se aproximou da moto e deixou o local com o veículo, em direção ignorada.

A autoria do crime ainda era desconhecida no momento do registro da ocorrência. O boletim informa que a Polícia Civil obteve imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos, que serão analisadas durante a investigação.

A perícia técnica esteve no local e realizou os levantamentos. Conforme o registro, não foram encontrados estojos de munição deflagrada. Um projétil foi arrecadado e encaminhado para exame pericial.

Capacete com marca de tiro

Os policiais também apreenderam um capacete preto, da marca Beffe, pertencente à vítima. O equipamento apresentava uma perfuração compatível, em tese, com disparo de arma de fogo.

A esposa da vítima esteve no local, mas, por causa do estado emocional, foi intimada a comparecer posteriormente à unidade policial para prestar esclarecimentos.

O latrocínio ocorreu na região sul de Ubatuba, área com grande circulação de moradores, turistas e motociclistas. A Polícia Civil deve analisar as imagens obtidas e colher novos depoimentos para tentar identificar o autor do crime.

Até o registro do boletim de ocorrência, ninguém havia sido preso e a motocicleta roubada não havia sido recuperada.

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