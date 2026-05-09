Um homem de 43 anos foi assassinato e teve a motocicleta roubada em Ubatuba, na noite de sexta-feira (8). O crime ocorreu por volta das 18h45, na Avenida dos Expedicionários, no bairro Maranduba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado pela Polícia Civil como roubo de veículo com resultado morte. A vítima foi identificada como Felipe Duarte Joana.