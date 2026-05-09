Dois homens foram surpreendidos por policiais militares durante uma tentativa de furto de uma moto, e acabaram presos pela Polícia Militar. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (8).
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Durante patrulhamento na praça Ulysses Guimarães, no Jardim Aquarius, região oeste de São José, os policiais foram informados por populares sobre uma tentativa de furto de motocicleta em andamento na rua Dr. Jorge de Oliveira Coutinho, no mesmo bairro.
A equipe deslocou-se ao local e realizou a abordagem de um dos suspeitos, que atuava como “olheiro”, enquanto o segundo foi surpreendido em flagrante tentando danificar o miolo da ignição da motocicleta em um estacionamento residencial.
O proprietário da motocicleta compareceu ao local. Os dois suspeitos foram presos e conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.