Dois homens foram surpreendidos por policiais militares durante uma tentativa de furto de uma moto, e acabaram presos pela Polícia Militar. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (8).

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Durante patrulhamento na praça Ulysses Guimarães, no Jardim Aquarius, região oeste de São José, os policiais foram informados por populares sobre uma tentativa de furto de motocicleta em andamento na rua Dr. Jorge de Oliveira Coutinho, no mesmo bairro.