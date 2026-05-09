Durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Novo Horizonte, na região leste de São José dos Campos, nessa sexta-feira (8), os policiais militares capturaram um procurado da Justiça e prenderam um homem por tráfico de drogas.
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O caso ocorreu após a equipe visualizar um homem em frente a uma residência. Ao perceber a presença policial, ele demonstrou nervosismo e entrou rapidamente no imóvel, motivando a abordagem.
No local, os policiais encontraram um procurado pela Justiça, que estava na garagem da residência. Durante a ação, a equipe percebeu forte odor de drogas vindo do interior do imóvel, sendo realizada busca domiciliar.
Em um dos quartos, outro homem foi localizado escondido atrás da cama, juntamente com entorpecentes, dinheiro, balança de precisão e apetrechos utilizados para embalo de drogas. Questionado, o abordado confessou que preparava as drogas para venda e que receberia a quantia de R$ 1.500 pelo serviço.
Os suspeitos, as drogas, o dinheiro e os demais objetos foram conduzidos à Central de Flagrantes. Os dois homens permaneceram presos.