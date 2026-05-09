Durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Novo Horizonte, na região leste de São José dos Campos, nessa sexta-feira (8), os policiais militares capturaram um procurado da Justiça e prenderam um homem por tráfico de drogas.

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O caso ocorreu após a equipe visualizar um homem em frente a uma residência. Ao perceber a presença policial, ele demonstrou nervosismo e entrou rapidamente no imóvel, motivando a abordagem.