Uma operação da Polícia Militar abordou 132 pessoas e vistoriou 99 motos em Cruzeiro, nessa sexta-feira (8).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a corporação, foram realizadas ações direcionadas a locais estratégicos e de aglomeração de pessoas, além de ações de trânsito e fiscalizações ambientais.