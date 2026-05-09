Uma operação da Polícia Militar abordou 132 pessoas e vistoriou 99 motos em Cruzeiro, nessa sexta-feira (8).
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Segundo a corporação, foram realizadas ações direcionadas a locais estratégicos e de aglomeração de pessoas, além de ações de trânsito e fiscalizações ambientais.
A ação contou com unidades da Polícia Militar, como Força Tática, 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Comando de Policiamento de Trânsito, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Ambiental.
No total, 132 pessoas foram abordadas, 99 motocicletas foram vistoriadas e 41 foram removidas ao pátio por irregularidades administrativas.
Dezesseis condutores de veículos foram submetidos ao teste de bafômetro e uma adega foi fiscalizada. Quatro termos de Vistoria Ambiental foram confeccionados. A ação ainda capturou um adolescente procurado pela justiça por homicídio. Ele foi apreendido no bairro Vila Regina Célia.
“A Polícia Militar seguirá intensificando o patrulhamento ostensivo e as ações preventivas, agindo com total rigor no combate à criminalidade e zelando diariamente pela segurança da sociedade cruzeirense”, informou a corporação.