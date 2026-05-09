09 de maio de 2026
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COMBATE AO CRIME

Operação da PM aborda 132 pessoas e vistoria 99 motos em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Operação da Polícia Militar em Cruzeiro
Operação da Polícia Militar em Cruzeiro

Uma operação da Polícia Militar abordou 132 pessoas e vistoriou 99 motos em Cruzeiro, nessa sexta-feira (8).

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Segundo a corporação, foram realizadas ações direcionadas a locais estratégicos e de aglomeração de pessoas, além de ações de trânsito e fiscalizações ambientais.

A ação contou com unidades da Polícia Militar, como Força Tática, 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Comando de Policiamento de Trânsito, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Ambiental.

No total, 132 pessoas foram abordadas, 99 motocicletas foram vistoriadas e 41 foram removidas ao pátio por irregularidades administrativas.

Dezesseis condutores de veículos foram submetidos ao teste de bafômetro e uma adega foi fiscalizada. Quatro termos de Vistoria Ambiental foram confeccionados. A ação ainda capturou um adolescente procurado pela justiça por homicídio. Ele foi apreendido no bairro Vila Regina Célia.

“A Polícia Militar seguirá intensificando o patrulhamento ostensivo e as ações preventivas, agindo com total rigor no combate à criminalidade e zelando diariamente pela segurança da sociedade cruzeirense”, informou a corporação.

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