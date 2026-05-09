Em nota divulgada nas redes sociais, a Unesp (Universidade Estadual Paulista) reconheceu a “gravidade” dos casos de assédio e violência relatados por estudantes do ICT (Instituto de Ciência e Tecnologia) da Unesp, campus de São José dos Campos.

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A estudante Carolina Ferreira, 21 anos, acusa um professor da Unesp de São José dos Campos de estupro. O caso foi revelado por OVALE e ganhou repercussão nacional. Segundo ela, o crime ocorreu em 2023, quando ela tinha 18 anos. A dor a levou a deixar a universidade e adiar o sonho de ser dentista.