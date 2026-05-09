O vereador Thomaz Henrique (PL), de São José dos Campos, acusa o padre Júlio Lancellotti de pagar despesas de um processo judicial que o sacerdote move com dinheiro da sua paróquia, localizada no bairro da Mooca, em São Paulo.

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Segundo a denúncia, Lancellotti usou a conta da igreja para saldar duas guias de Dare (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) no ano passado: uma de R$ 450 em fevereiro e outra de R$ 1.200 em novembro. O caso foi revelado pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo. Thomaz Henrique é pré-candidato a deputado estadual pelo PL.