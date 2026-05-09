O vereador Thomaz Henrique (PL), de São José dos Campos, acusa o padre Júlio Lancellotti de pagar despesas de um processo judicial que o sacerdote move com dinheiro da sua paróquia, localizada no bairro da Mooca, em São Paulo.
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Segundo a denúncia, Lancellotti usou a conta da igreja para saldar duas guias de Dare (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) no ano passado: uma de R$ 450 em fevereiro e outra de R$ 1.200 em novembro. O caso foi revelado pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo. Thomaz Henrique é pré-candidato a deputado estadual pelo PL.
Os comprovantes bancários das transferências da Paróquia de São Miguel Arcanjo, onde o padre atua, foram anexados pelo vereador em uma denúncia contra o pároco feita à Arquidiocese de São Paulo.
"A Cúria Metropolitana de São Paulo recebeu, na sexta-feira, 8 de maio, uma representação canônica encaminhada pelo vereador Thomaz Henrique referente ao padre Júlio Lancellotti", disse a Arquidiocese em nota ao Painel. "Seu conteúdo será analisado oportunamente pelas instâncias competentes da Arquidiocese de São Paulo", completou.
Sacerdote disse que não conhece a denúncia
Procurado pela coluna na tarde de sexta-feira (8), Lancellotti escreveu que não tinha conhecimento dos fatos.
O caso se refere ao pagamento de custas de um processo que o sacerdote moveu contra a vereadora Janaina Ballaris (União Brasil), de Praia Grande, por calúnia e difamação, em 2024, solicitando uma indenização de R$ 30 mil por danos morais.
Em uma entrevista, ela associou o padre a um assistencialismo midiático. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de indenização, no entanto.
* Com informações da Folha de S.Paulo