Na última coluna falei sobre 2026 ser o ano do styling e é impossível pensar em styling e não pensar em acessórios. Mas verdade seja dita, tem acessório que entra em cenae tem acessório que muda a cena inteira.

E neste quesito 2026 já tem dono. Ele é pequeno no tamanho, mas gigante na mensagem. Podem apostar suas fichas que o broche voltou. E não voltou tímido, não. Voltou com protagonismo, com intenção e com aquele ar de “eu sei exatamente o que estou fazendo aqui”.

Talvez você associe o broche a algo antigo, da sua avó, ou a uma estética mais clássica. E sim, ele carrega história e é justamente isso que talvez o torna tão interessante. Afinal quando um acessório atravessa séculos, ele não volta igual, ele volta repleto de repertório.