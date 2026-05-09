Na última coluna falei sobre 2026 ser o ano do styling e é impossível pensar em styling e não pensar em acessórios. Mas verdade seja dita, tem acessório que entra em cenae tem acessório que muda a cena inteira.
E neste quesito 2026 já tem dono. Ele é pequeno no tamanho, mas gigante na mensagem. Podem apostar suas fichas que o broche voltou. E não voltou tímido, não. Voltou com protagonismo, com intenção e com aquele ar de “eu sei exatamente o que estou fazendo aqui”.
Talvez você associe o broche a algo antigo, da sua avó, ou a uma estética mais clássica. E sim, ele carrega história e é justamente isso que talvez o torna tão interessante. Afinal quando um acessório atravessa séculos, ele não volta igual, ele volta repleto de repertório.
Lá atrás, na Antiguidade, ele nem era fashion. Era funcional. Chamado de fíbula, servia para prender roupas. Depois virou símbolo de status, atravessou a Idade Média carregando significados políticos e religiosos, passou por momentos mais sentimentais - representando memória, afeto, até luto. Até que chegou ao século 20 e ganhou o olhar de mulheres que entendiam de estilo como ninguém, Coco Chanel por exemplo. E neste momento o broche deixou de ser só um detalhe e virou assinatura.
Agora em 2026, ele assume um novo papel: o de “ponto de exclamação” dos looks. As passarelas já deixaram isso bem claro. O que começou a aparecer nas coleções de 2025 ganhou força total nas últimas semanas de moda internacionais em fevereiro.
O broche aparece na lapela, claro, mas também surge na gola da camisa, no fechamento improvisado de um vestido, segurando um lenço, marcando a cintura, mudando a estrutura de uma camisa ou blazer, decorando outro acessório como a gravata, transformando completamente uma peça básica. E é aqui que mora o poder dele. Permitir que você recrie o que já tem. Ele reposiciona peças, ajusta proporções, traz personalidade sem exigir um guarda-roupa novo. Ele é styling na prática.
Você pode estar com o look mais básico do mundo - jeans e camisa branca. Colocou um broche? Mudou tudo. Virou styling. Virou informação de moda. Virou você dizendo sem falar: “eu pensei nisso”.
Sem contar o tanto que ele é um acessório democrático. Vai do minimalista ao maximalista. Do clássico ao irreverente. Do delicado ao absolutamente chamativo. Pode ser uma flor, uma joia, uma peça com humor, um elemento vintage, algo herdado ou recém-descoberto.
Se você me permite um direcionamento bem direto sobre o uso, comece simples: escolha um ponto do look para destacar. Teste na lapela, na gola, no ombro. Depois ouse mais. Misture. Crie composições. Use de um jeito inesperado.
Imprima no uso a imagem de que ele não está ali por acaso. Ele não é automático. Ele é pensado. E talvez seja por isso que ele esteja tão forte agora - porque a gente vive um momento em que a imagem precisa ter mais verdade e menos repetição.
Então, se você quer atualizar seu visual sem precisar reinventar tudo, vale a postar nos broches.Pequeno no tamanho. Gigante na mensagem.
E pode anotar o que eu estou te dizendo: o broche não é só uma tendência.Ele é o detalhe que vai reforçar sua imagem e empoderar seu estilo.