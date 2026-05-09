Levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aponta que, entre janeiro e abril de 2026, as 39 cidades do Vale do Paraíba somaram 2.200 denúncias, que resultaram em 1.210 protocolos e 13.620 violações de direitos de crianças e adolescentes -- maio Laranja é mês de combate ao abuso e à exploração sexual.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os dados consideram três níveis de registro: os protocolos representam o número de atendimentos realizados, ou seja, quantas vezes o serviço foi acionado. As denúncias correspondem aos relatos formalizados, que podem envolver uma ou mais vítimas. Já as violações dizem respeito aos tipos de violência identificados em cada caso, como abuso físico, psicológico, sexual ou situações de negligência.