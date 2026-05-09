09 de maio de 2026
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CRIME AMBIENTAL

Homem é autuado em R$ 90 mil por maus-tratos a animais em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Ambiental
Cachorro com ferimentos encontrado no local
Cachorro com ferimentos encontrado no local

Um homem foi autuado em R$ 90 mil por maus-tratos a animais domésticos no bairro Chácaras Vitória, em Guaratinguetá. A multa foi aplicada pela Polícia Militar Ambiental, após averiguação de denúncia na última quarta-feira (6). No local, os policiais fizeram contato com o proprietário da residência, que foi informado sobre a denúncia.

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Durante a fiscalização, foram encontrados 29 suínos mantidos sem alimentação, sem água e em local considerado inadequado, em desacordo com o Código de Vigilância Sanitária Municipal.

Os agentes também localizaram um cachorro com ferimentos na pata traseira esquerda e na orelha direita, além de consumir água suja em uma vasilha.

Diante da situação, os veterinários elaboraram laudo técnico de maus-tratos e a Polícia Técnico-Científica realizou perícia no imóvel.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Guaratinguetá, onde a autoridade policial tomou ciência do caso. O responsável foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Ambiental também elaborou Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 90 mil, pela prática de maus-tratos aos animais. Os animais resgatados foram encaminhados para locais apropriados.

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