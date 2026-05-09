Um homem foi autuado em R$ 90 mil por maus-tratos a animais domésticos no bairro Chácaras Vitória, em Guaratinguetá. A multa foi aplicada pela Polícia Militar Ambiental, após averiguação de denúncia na última quarta-feira (6). No local, os policiais fizeram contato com o proprietário da residência, que foi informado sobre a denúncia.

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Durante a fiscalização, foram encontrados 29 suínos mantidos sem alimentação, sem água e em local considerado inadequado, em desacordo com o Código de Vigilância Sanitária Municipal.