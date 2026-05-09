Dois homens foram presos pela Polícia Militar por furto de gado na região leste de São José dos Campos, na manhã dessa sexta-feira (8). Avaliados em R$ 250 mil, os animais foram encontrados antes de serem transportados.

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A denúncia foi feita pelo proprietário dos animais, que arrenda uma área às margens da rodovia Presidente Dutra, ao lado do PIT (Parque de Inovação Tecnológica) São José dos Campos, na região leste.