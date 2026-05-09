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OPERAÇÃO POLICIAL

Homens são presos por furto de gado em SJC; animais valem 250 mil

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Olho Vivo do Vale
Suspeitos foram presos pela Polícia Militar
Suspeitos foram presos pela Polícia Militar

Dois homens foram presos pela Polícia Militar por furto de gado na região leste de São José dos Campos, na manhã dessa sexta-feira (8). Avaliados em R$ 250 mil, os animais foram encontrados antes de serem transportados.

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A denúncia foi feita pelo proprietário dos animais, que arrenda uma área às margens da rodovia Presidente Dutra, ao lado do PIT (Parque de Inovação Tecnológica) São José dos Campos, na região leste.

Segundo a denúncia, 56 animais haviam sido furtados da localidade. Um deles fora abatido no pasto provavelmente para consumo. Perto do local há um pasto que faz fundos ao Ceagesp.

Gado estava pronto para ser transportado

Em patrulhamento pela região, os policiais militares avistaram três homens com roupas escuras. O local foi acessado e, ao avistar a viatura, os suspeitos correram em fuga. Dois deles foram abordados pela equipe policial.

Segundo a PM, o gado foi encontrado em dois cercados (foto acima) já acondicionado para ser transportado. O proprietário reconheceu o gado por meio das iniciais marcadas nos animais.

Os policiais prenderam os suspeitos e os conduziram à CPJ (Central de Polícia Judiciária). O delegado Luciano Custódio ratificou a voz de prisão. Os autores permaneceram presos e devem passar por audiência de custódia nos próximos dias.

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