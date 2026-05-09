Dois homens foram presos pela Polícia Militar por furto de gado na região leste de São José dos Campos, na manhã dessa sexta-feira (8). Avaliados em R$ 250 mil, os animais foram encontrados antes de serem transportados.
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A denúncia foi feita pelo proprietário dos animais, que arrenda uma área às margens da rodovia Presidente Dutra, ao lado do PIT (Parque de Inovação Tecnológica) São José dos Campos, na região leste.
Segundo a denúncia, 56 animais haviam sido furtados da localidade. Um deles fora abatido no pasto provavelmente para consumo. Perto do local há um pasto que faz fundos ao Ceagesp.
Gado estava pronto para ser transportado
Em patrulhamento pela região, os policiais militares avistaram três homens com roupas escuras. O local foi acessado e, ao avistar a viatura, os suspeitos correram em fuga. Dois deles foram abordados pela equipe policial.
Segundo a PM, o gado foi encontrado em dois cercados (foto acima) já acondicionado para ser transportado. O proprietário reconheceu o gado por meio das iniciais marcadas nos animais.
Os policiais prenderam os suspeitos e os conduziram à CPJ (Central de Polícia Judiciária). O delegado Luciano Custódio ratificou a voz de prisão. Os autores permaneceram presos e devem passar por audiência de custódia nos próximos dias.