Neste sábado (9), segundo a Defesa Civil Estadual, a maior parte do território paulista amanheceu com temperaturas amenas. Além disso, áreas do sul e sudoeste do Estado iniciaram o dia com chuva fraca.

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Ao longo do dia, devido a atuação de um sistema frontal, os municípios da faixa leste e das regionais da divisa com o Paraná permanecerão parcialmente nublados e com possibilidade de eventos de chuva.