Neste sábado (9), segundo a Defesa Civil Estadual, a maior parte do território paulista amanheceu com temperaturas amenas. Além disso, áreas do sul e sudoeste do Estado iniciaram o dia com chuva fraca.
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Ao longo do dia, devido a atuação de um sistema frontal, os municípios da faixa leste e das regionais da divisa com o Paraná permanecerão parcialmente nublados e com possibilidade de eventos de chuva.
Destaca-se que em alguns locais essas chuvas, principalmente a partir da tarde, serão na forma pancadas e acompanhadas por rajadas de vento e descargas elétricas. Em pontos isolados, haverá condições para rápidos eventos de granizo.
No restante do estado, o sol aparecerá entre nuvens e predominará tempo estável. Em pontos isolados, contudo, há possibilidade de rápidas pancadas de chuva, sobretudo em áreas das regionais de Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Barretos, Araraquara, Araçatuba e do Vale do Paraíba.
No período da tarde, a umidade relativa alcançará valores inferiores a 30%. Salienta-se que em todo o território paulista há probabilidade de ocorrer rajadas de vento. Na divisa com o Paraná e na Baixada Santista, em decorrência da maior cobertura de nuvens, as temperaturas máximas ficarão entre 18°C e 25°C. No restante do território, entre 28°C e 34°C.