Um homem foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar, em São José dos Campos, com mais de 200 porções de drogas. Ele foi preso durante patrulhamento na rua Roberto de Paula Ferreira, bairro Vila Rhodia, na tarde de sexta-feira (8).
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Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 1º BPM/I (Batalhões de Polícia Militar do Interior) visualizaram o homem em atitude suspeita.
Ao perceber a aproximação da equipe, o criminoso empreendeu fuga carregando uma sacola preta, a qual dispensou no trajeto, sendo abordado alguns metros adiante.
Durante a busca pessoal, foi localizado um eppendorf de cocaína e moedas em sua posse. Em seguida, a equipe realizou varredura nas imediações e localizou a sacola dispensada sob um veículo abandonado, contendo diversas porções de drogas e dinheiro.
Ao todo, foram apreendidas 72 porções de cocaína, 49 porções de maconha, 70 pedras de crack, 28 porções de haxixe, 12 frascos de lança-perfume e R$ 68 em dinheiro.
O homem foi preso e confessou que realizava a venda de drogas no local.