Um homem foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar, em São José dos Campos, com mais de 200 porções de drogas. Ele foi preso durante patrulhamento na rua Roberto de Paula Ferreira, bairro Vila Rhodia, na tarde de sexta-feira (8).

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Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 1º BPM/I (Batalhões de Polícia Militar do Interior) visualizaram o homem em atitude suspeita.