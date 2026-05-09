09 de maio de 2026
HOMICÍDIO

Procurado pela Justiça por matar o pai é preso pela PM em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Criminoso recebeu voz de captura e foi conduzido à delegacia

Um criminoso procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi capturado pela Polícia Militar em Ubatuba, nessa sexta-feira (8), no bairro Casanga.

As equipes receberam informações de que o homem, acusado de assassinar o próprio pai na cidade de Praia Grande, estaria escondido no bairro.

Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram um indivíduo com as características denunciadas.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, após consulta criminal, foi constatado um mandado de prisão em aberto por homicídio.

O criminoso recebeu voz de captura e foi conduzido à delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Comentários

