Um criminoso procurado pela Justiça pelo crime de homicídio foi capturado pela Polícia Militar em Ubatuba, nessa sexta-feira (8), no bairro Casanga.
As equipes receberam informações de que o homem, acusado de assassinar o próprio pai na cidade de Praia Grande, estaria escondido no bairro.
Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram um indivíduo com as características denunciadas.
Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, após consulta criminal, foi constatado um mandado de prisão em aberto por homicídio.
O criminoso recebeu voz de captura e foi conduzido à delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.