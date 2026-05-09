A rede Atacadão pertencente ao Grupo Carrefour está com 56 vagas de emprego abertas em unidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 2.600, além de benefícios oferecidos pela empresa.

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Vagas em Jacareí

Na unidade de Jacareí, o maior número de oportunidades é para auxiliar de armazém, com 11 vagas disponíveis. Também há postos para fiscal de prevenção e perdas, operador de caixa, açougueiro e auxiliar de cozinha.

Vagas em São José dos Campos