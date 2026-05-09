A rede Atacadão pertencente ao Grupo Carrefour está com 56 vagas de emprego abertas em unidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 2.600, além de benefícios oferecidos pela empresa.
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Vagas em Jacareí
Na unidade de Jacareí, o maior número de oportunidades é para auxiliar de armazém, com 11 vagas disponíveis. Também há postos para fiscal de prevenção e perdas, operador de caixa, açougueiro e auxiliar de cozinha.
Vagas em São José dos Campos
Em São José dos Campos, a empresa disponibiliza vagas para fiscal de prevenção e perdas, repositor de frios, operador de caixa, auxiliar de manutenção, líder de setor, empacotador e auxiliar de cozinha.
Vagas em Taubaté
Já em Taubaté, as oportunidades estão concentradas nas áreas de atendimento e vendas. A unidade busca operadores de caixa, operadores de cartões e repositores para o setor de açougue.
Inclusão e benefícios
A rede também mantém banco de talentos para futuras contratações em diferentes regiões do país.
Há vagas destinadas a jovens aprendizes, com jornadas parciais e auxílio escolar. A empresa também aceita candidaturas de pessoas com deficiência (PCDs), incluindo oportunidades exclusivas para esse público.
As contratações seguem, em sua maioria, o regime CLT, com benefícios como assistência médica, odontológica e outros previstos pela legislação trabalhista.
Como se candidatar
Os interessados devem acessar o portal oficial de carreiras da empresa para consultar os requisitos de cada vaga e cadastrar o currículo. As oportunidades podem ser preenchidas ao longo do processo seletivo.