O São José Futsal perdeu por 2 a 1 para o Campo Mourão na noite desta sexta-feira (8), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Com isso, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, continua sem vencer e segue com 1 ponto, na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar. E os paranaenses, que foram a 8 pontos, estão em sexto lugar.