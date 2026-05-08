O São José Futsal perdeu por 2 a 1 para o Campo Mourão na noite desta sexta-feira (8), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).
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Com isso, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, continua sem vencer e segue com 1 ponto, na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar. E os paranaenses, que foram a 8 pontos, estão em sexto lugar.
Na próxima rodada do torneio nacional, o São José volta a jogar na Farma Conde Arena. Desta vez, o rival é o Tubarão (SC), dia 22, a partir das 19h. Antes, no dia 15, o Campo Mourão também pega o time catarinense, fora de casa.
No primeiro tempo, Kaduzim abriu o placar para os paranaenses, aos 5min, após rápido contra-ataque pela esquerda: 1 a 0. No último minuto, também em contra-ataque pela esquerda, o São José empatou com chute de Dentinho: 1 a 1.
Mas, no segundo tempo, novamente com Kaduzim, aos 7min, o Campo Mourão ficou na frente outra vez: 2 a 1. Ali, o São José não conseguiu reagir mais.