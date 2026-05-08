A Prefeitura de São José dos Campos realizará neste sábado (9) mais uma edição da Operação Casa Limpa, ação voltada ao combate à dengue. A atividade ocorrerá em bairros da região sul da cidade.

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Os caminhões da operação passarão pelos bairros Jardim Estoril, Bosque dos Eucaliptos, Jardim Portugal, Jardim Del Rey e Jardim Madureira entre 7h e 12h.