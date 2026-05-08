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SJC tem Operação Casa Limpa na região sul neste sábado

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
SJC tem Operação Casa Limpa na região sul neste sábado
SJC tem Operação Casa Limpa na região sul neste sábado

A Prefeitura de São José dos Campos realizará neste sábado (9) mais uma edição da Operação Casa Limpa, ação voltada ao combate à dengue. A atividade ocorrerá em bairros da região sul da cidade.

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Os caminhões da operação passarão pelos bairros Jardim Estoril, Bosque dos Eucaliptos, Jardim Portugal, Jardim Del Rey e Jardim Madureira entre 7h e 12h.

A orientação é para que os moradores deixem em frente às casas objetos que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Serão recolhidos itens como pneus, garrafas, latas, baldes, tambores, lonas, vasos sanitários e piscinas desmontáveis. Materiais como móveis, restos de construção e madeira devem ser levados aos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária).

Segundo a prefeitura, mais de 10 toneladas de materiais já foram recolhidas nas 16 edições da operação realizadas neste ano.

O município também iniciou nesta segunda-feira (4) a segunda Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de 2026. O levantamento é utilizado para direcionar ações de combate ao mosquito em diferentes regiões da cidade.

Desde abril, a nebulização costal passou a ocorrer no período da tarde, das 14h às 20h30, com o objetivo de ampliar o acesso das equipes às residências.

As ações de enfrentamento à dengue incluem ainda uso de ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets utilizados pelos Agentes de Combate às Endemias.

A prefeitura orienta os moradores a manterem os cuidados dentro de casa, eliminando recipientes com água parada e permitindo a entrada dos agentes identificados com uniforme e crachá.

Denúncias e informações podem ser feitas pela Central 156, por telefone, site ou aplicativo.

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