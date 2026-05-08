Um corpo foi encontrado na tarde desta sexta-feira (8) às margens da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Jacareí.
De acordo com informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, a ocorrência foi registrada às 14h33, na altura do km 80, no sentido oeste da rodovia.
Segundo relatos repassados pela base da Polícia Militar Rodoviária, havia a informação sobre a presença de um corpo nas proximidades do trecho. A central médica foi acionada para realizar uma varredura na região, mas, inicialmente, nada foi localizado.
Posteriormente, o corpo foi encontrado no km 79+750, fora da pista, já em avançado estado de decomposição.
A ocorrência foi classificada como de alta criticidade, por envolver vítima fatal. Não houve interdição na rodovia e não há informações de congestionamento no trecho.
A funerária chegou ao local por volta das 17h15, e a perícia foi acionada, chegando às 17h20 para realizar os trabalhos técnicos.
A identidade da vítima e as circunstâncias da morte ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.