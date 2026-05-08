Um corpo foi encontrado na tarde desta sexta-feira (8) às margens da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Jacareí.

De acordo com informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, a ocorrência foi registrada às 14h33, na altura do km 80, no sentido oeste da rodovia.

Segundo relatos repassados pela base da Polícia Militar Rodoviária, havia a informação sobre a presença de um corpo nas proximidades do trecho. A central médica foi acionada para realizar uma varredura na região, mas, inicialmente, nada foi localizado.