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MORTE

Corpo é encontrado às margens da Carvalho Pinto, em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Corpo foi encontrado às margens da Carvalho Pinto
Corpo foi encontrado às margens da Carvalho Pinto

Um corpo foi encontrado na tarde desta sexta-feira (8) às margens da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Jacareí.

De acordo com informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, a ocorrência foi registrada às 14h33, na altura do km 80, no sentido oeste da rodovia.

Segundo relatos repassados pela base da Polícia Militar Rodoviária, havia a informação sobre a presença de um corpo nas proximidades do trecho. A central médica foi acionada para realizar uma varredura na região, mas, inicialmente, nada foi localizado.

Posteriormente, o corpo foi encontrado no km 79+750, fora da pista, já em avançado estado de decomposição.

A ocorrência foi classificada como de alta criticidade, por envolver vítima fatal. Não houve interdição na rodovia e não há informações de congestionamento no trecho.

A funerária chegou ao local por volta das 17h15, e a perícia foi acionada, chegando às 17h20 para realizar os trabalhos técnicos.

A identidade da vítima e as circunstâncias da morte ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.

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