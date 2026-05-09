A Guarda Civil Municipal de São José dos Campos passou a manter agentes 24 horas por dia no entorno do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do bairro Campos dos Alemães.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a prefeitura, a medida tem como objetivo reforçar a segurança no local, preservar o patrimônio público e garantir a segurança dos funcionários que atuam no PEV.
A ação também busca combater o tráfico de drogas e evitar o descarte irregular de resíduos e objetos em terrenos próximos ao equipamento.
Equipes do Apoio Social participam da operação realizando atendimento e encaminhamento de pessoas em situação de rua para serviços disponibilizados pelo município.
A iniciativa integra o programa São José Social, voltado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.
A prefeitura informou ainda que o PEV dos Campos dos Alemães será transferido para um novo endereço. O novo espaço está sendo implantado entre os bairros Dom Pedro e Conjunto Elmano Veloso, na região sul da cidade.
O município também reforçou que o descarte irregular de resíduos pode gerar penalidades. Denúncias e solicitações podem ser feitas pelo telefone 153.