A Guarda Civil Municipal de São José dos Campos passou a manter agentes 24 horas por dia no entorno do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) do bairro Campos dos Alemães.

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Segundo a prefeitura, a medida tem como objetivo reforçar a segurança no local, preservar o patrimônio público e garantir a segurança dos funcionários que atuam no PEV.