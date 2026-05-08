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ACIDENTE

Acidente entre motos deixa mulheres feridas entre SJC e Jacareí

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente deixou vítimas feridas
Acidente deixou vítimas feridas

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira (8), na Estrada Velha, ligação entre Jacareí e São José dos Campos.

Segundo informações de testemunhas, a colisão aconteceu no sentido São José dos Campos, logo após a entrada do bairro Santa Paula.

Duas mulheres, que estavam em motocicletas diferentes, teriam se envolvido na batida. Com a força do impacto, as vítimas foram lançadas ao solo e as motos ficaram destruídas.

Equipes de socorro foram acionadas para atendimento da ocorrência. A dinâmica do acidente ainda deverá ser apurada pelas autoridades competentes.

Até o começo da noite desta sexta-feira, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde das mulheres feridas.

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