Um grave acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira (8), na Estrada Velha, ligação entre Jacareí e São José dos Campos.

Segundo informações de testemunhas, a colisão aconteceu no sentido São José dos Campos, logo após a entrada do bairro Santa Paula.

Duas mulheres, que estavam em motocicletas diferentes, teriam se envolvido na batida. Com a força do impacto, as vítimas foram lançadas ao solo e as motos ficaram destruídas.