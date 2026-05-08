A economia de Taubaté registrou US$ 246,3 milhões em exportações no primeiro quadrimestre de 2026, o equivalente a cerca de R$ 1,2 bilhão na cotação atual. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O resultado é o maior para o período desde 2019. Apenas em abril, o município exportou US$ 71 milhões, cerca de R$ 350 milhões.
A Argentina liderou entre os destinos das exportações de Taubaté no quadrimestre, com US$ 79 milhões, o equivalente a 32% do total exportado. O México aparece na sequência, com participação de 22%.
A Colômbia foi o terceiro país que mais importou produtos fabricados na cidade, representando 10% das exportações.
A indústria automobilística continua sendo o principal setor exportador do município. Os automóveis responderam por 80% do valor total exportado no período.
Confira os resultados de exportação de Taubaté nos primeiros quadrimestres desde 2019:
- 2026 — US$ 246.360.543
- 2025 — US$ 245.044.004
- 2024 — US$ 181.159.959
- 2023 — US$ 110.151.609
- 2022 — US$ 120.562.195
- 2021 — US$ 183.458.960
- 2020 — US$ 160.191.634
- 2019 — US$ 328.634.030