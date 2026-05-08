A economia de Taubaté registrou US$ 246,3 milhões em exportações no primeiro quadrimestre de 2026, o equivalente a cerca de R$ 1,2 bilhão na cotação atual. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

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O resultado é o maior para o período desde 2019. Apenas em abril, o município exportou US$ 71 milhões, cerca de R$ 350 milhões.