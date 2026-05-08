Familiares estão em busca de informações sobre o paradeiro de Marlon Toledo Ramos, de 35 anos, desaparecido desde a manhã do dia 4 de abril de 2026. Desde a última mensagem enviada à família, ele não voltou a fazer contato.

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Marlo foi visto pela última vez no bairro Vila Dirce, em São José dos Campos. Segundo os familiares, ele morava em uma edícula localizada nos fundos da casa de um tio, na Rua Vicente Leporace.