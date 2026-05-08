Familiares estão em busca de informações sobre o paradeiro de Marlon Toledo Ramos, de 35 anos, desaparecido desde a manhã do dia 4 de abril de 2026. Desde a última mensagem enviada à família, ele não voltou a fazer contato.
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Marlo foi visto pela última vez no bairro Vila Dirce, em São José dos Campos. Segundo os familiares, ele morava em uma edícula localizada nos fundos da casa de um tio, na Rua Vicente Leporace.
A última comunicação ocorreu por meio de uma mensagem no WhatsApp, enviada no mesmo dia do desaparecimento. Na conversa, ele informou que seguiria para Ubatuba.
Após isso, parentes tentaram contato por mensagens e ligações, mas não receberam mais respostas.
De acordo com a família, Marlo saiu utilizando uma bicicleta elétrica motorizada e, até o momento, não há pistas sobre sua localização.
Informações que possam ajudar nas buscas podem ser repassadas à Polícia Militar pelo telefone 190 ou de forma anônima pelo Disque Denúncia, no número 181.