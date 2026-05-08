Um influenciador digital conhecido como Caio Resenha foi morto a tiros na noite de quinta-feira (23). O crime foi registrado por câmeras de segurança e mostra o momento em que a vítima é atingida por vários disparos pelas costas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homicídio aconteceu no bairro Igapó, na zona Norte de Natal. Segundo as imagens, o influenciador se aproxima de duas pessoas que estavam em uma motocicleta e conversa rapidamente com elas.