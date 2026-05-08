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HOMICÍDIO

Influeciador fala com suspeitos e é morto a tiros

Por Da Redação | Natal (RN)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Influeciador fala com suspeitos e é morto a tiros
Influeciador fala com suspeitos e é morto a tiros

Um influenciador digital conhecido como Caio Resenha foi morto a tiros na noite de quinta-feira (23). O crime foi registrado por câmeras de segurança e mostra o momento em que a vítima é atingida por vários disparos pelas costas.

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O homicídio aconteceu no bairro Igapó, na zona Norte de Natal. Segundo as imagens, o influenciador se aproxima de duas pessoas que estavam em uma motocicleta e conversa rapidamente com elas.

Logo depois, a vítima se afasta e é surpreendida pelos disparos. Caio Resenha não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. O caso será investigado pela Polícia Civil. Após a perícia, o corpo foi removido pela Polícia Científica do Rio Grande do Norte.

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