08 de maio de 2026
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HOMICÍDIO

VÍDEO: Chegou de surpresa e matou homem na frente de amigos

Por Da Redação | Santa Cruz do Capibaribe (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Chegou de surpresa e matou homem na frente de amigos
Chegou de surpresa e matou homem na frente de amigos

Um homem foi assassinado a tiros em plena via pública e o crime foi registrado por câmeras de segurança. A vítima foi surpreendida por criminosos armados e morreu ainda no local após ser atingida por diversos disparos.

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O homicídio aconteceu na quinta-feira (24), em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano.

As imagens de monitoramento mostram o momento em que os suspeitos se aproximam da vítima em uma rua da cidade e efetuam vários tiros. Após a execução, os criminosos fugiram.

Moradores da região ficaram assustados com a violência do ataque, registrado em área urbana e em horário de circulação de pessoas.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. A motivação do crime também é desconhecida.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os autores do homicídio.

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