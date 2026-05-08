Um homem foi assassinado a tiros em plena via pública e o crime foi registrado por câmeras de segurança. A vítima foi surpreendida por criminosos armados e morreu ainda no local após ser atingida por diversos disparos.

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O homicídio aconteceu na quinta-feira (24), em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano.