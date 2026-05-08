08 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SURREAL

VÍDEO: Pulou do carro de app para não pagar corrida de R$ 10,40

Por Da Redação | Itapetininga
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Pulou do carro de aplicativo para não pagar corrida
Pulou do carro de aplicativo para não pagar corrida

Uma passageira se lançou de um carro em movimento durante uma corrida por aplicativo e a cena foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que ela abre a porta do veículo, cai na rua e, logo depois, se levanta e deixa o local caminhando.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Itapetininga. Segundo relato da motorista à polícia, a corrida havia sido solicitada por outra pessoa e custava R$ 10,40.

Ainda de acordo com a condutora, a passageira afirmou que não tinha dinheiro para pagar pela viagem. A motorista disse que ofereceu alternativas de pagamento, como PIX e cartão, mas a mulher teria recusado as opções.

Em seguida, a passageira abriu a porta do veículo enquanto ele ainda estava em movimento e se jogou na via.

O caso foi registrado na Delegacia de Itapetininga e deverá ser apurado pelas autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários