Uma passageira se lançou de um carro em movimento durante uma corrida por aplicativo e a cena foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que ela abre a porta do veículo, cai na rua e, logo depois, se levanta e deixa o local caminhando.
O caso aconteceu em Itapetininga. Segundo relato da motorista à polícia, a corrida havia sido solicitada por outra pessoa e custava R$ 10,40.
Ainda de acordo com a condutora, a passageira afirmou que não tinha dinheiro para pagar pela viagem. A motorista disse que ofereceu alternativas de pagamento, como PIX e cartão, mas a mulher teria recusado as opções.
Em seguida, a passageira abriu a porta do veículo enquanto ele ainda estava em movimento e se jogou na via.
O caso foi registrado na Delegacia de Itapetininga e deverá ser apurado pelas autoridades.