Uma jovem de 20 anos, grávida de oito meses, foi encontrada morta dentro de casa pelo marido na última segunda-feira (4). O bebê que ela esperava também não resistiu. O caso mobilizou equipes de resgate e inicialmente levantou dúvidas sobre as circunstâncias da morte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O episódio aconteceu no bairro Boa Esperança, em Campo Novo dos Parecis. Segundo relatos, o marido voltou do trabalho, chamou pela esposa e, sem obter resposta, precisou improvisar para abrir a porta da residência.
Ao entrar no imóvel, ele encontrou a jovem caída no chão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a equipe constatou que a mulher e o bebê já estavam sem sinais vitais.
De acordo com as informações apuradas, não havia indícios de arrombamento, sinais de violência ou marcas aparentes no corpo da vítima, o que gerou dúvidas iniciais sobre a causa da morte.
Familiares relataram que a jovem vinha apresentando episódios frequentes de enjoos e vômitos nos últimos dias, sintomas atribuídos inicialmente à fase avançada da gestação.
Após exames periciais, a causa da morte foi apontada como um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A Polícia Civil acompanha a conclusão dos laudos para finalizar o inquérito sobre o caso.
Tags: