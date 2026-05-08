08 de maio de 2026
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TRAGÉDIA

Grávida de 8 meses sofre AVC e morre sozinha em casa

Por Da Redação | Campo Novo dos Parecis (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Grávida de 8 meses sofre AVC e morre sozinha em casa
Grávida de 8 meses sofre AVC e morre sozinha em casa

Uma jovem de 20 anos, grávida de oito meses, foi encontrada morta dentro de casa pelo marido na última segunda-feira (4). O bebê que ela esperava também não resistiu. O caso mobilizou equipes de resgate e inicialmente levantou dúvidas sobre as circunstâncias da morte.

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O episódio aconteceu no bairro Boa Esperança, em Campo Novo dos Parecis. Segundo relatos, o marido voltou do trabalho, chamou pela esposa e, sem obter resposta, precisou improvisar para abrir a porta da residência.

Ao entrar no imóvel, ele encontrou a jovem caída no chão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a equipe constatou que a mulher e o bebê já estavam sem sinais vitais.

De acordo com as informações apuradas, não havia indícios de arrombamento, sinais de violência ou marcas aparentes no corpo da vítima, o que gerou dúvidas iniciais sobre a causa da morte.

Familiares relataram que a jovem vinha apresentando episódios frequentes de enjoos e vômitos nos últimos dias, sintomas atribuídos inicialmente à fase avançada da gestação.

Após exames periciais, a causa da morte foi apontada como um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A Polícia Civil acompanha a conclusão dos laudos para finalizar o inquérito sobre o caso.

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