Uma jovem de 20 anos, grávida de oito meses, foi encontrada morta dentro de casa pelo marido na última segunda-feira (4). O bebê que ela esperava também não resistiu. O caso mobilizou equipes de resgate e inicialmente levantou dúvidas sobre as circunstâncias da morte.

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O episódio aconteceu no bairro Boa Esperança, em Campo Novo dos Parecis. Segundo relatos, o marido voltou do trabalho, chamou pela esposa e, sem obter resposta, precisou improvisar para abrir a porta da residência.