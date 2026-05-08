Uma mulher morreu após sofrer um grave acidente de motocicleta e ser atropelada por um caminhão em uma rodovia. A vítima pilotava uma Honda Pop quando perdeu o controle do veículo e caiu na pista.
Segundo informações iniciais, o acidente aconteceu em Alagoas, após a motociclista passar por um buraco na estrada. Com a queda, ela acabou sendo atingida pelo caminhão que seguia logo atrás. O impacto causou a morte imediata da vítima.
O marido da mulher também trafegava de moto pela rodovia e presenciou o momento da tragédia. A situação causou forte comoção entre testemunhas que acompanharam o acidente.
As circunstâncias do caso ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação. A suspeita inicial é de que as condições da pista possam ter contribuído para a perda de controle da motocicleta.
O acidente também reacende o debate sobre a falta de manutenção em rodovias e os riscos enfrentados diariamente por motociclistas em vias com problemas de infraestrutura.